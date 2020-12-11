Çocukluk bu akşam yok mu, neden yok? Çocukluk final mi yaptı? Çocukluk bu akşam neden yayınlanmıyor?
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Çocukluk bu akşam yok mu, neden yok? Çocukluk final mi yaptı? Çocukluk bu akşam neden yayınlanmıyor?

11.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:19
Çocukluk bu akşam yok mu, neden yok? Çocukluk final mi yaptı? Çocukluk bu akşam neden yayınlanmıyor?

Çocukluk bu akşam yayınlanmayacak. Çocukluk dizisi izleyicileri yayın akışında yer almayan dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Çocukluk bu akşam yok mu, neden yok? Çocukluk final mi yaptı? Çocukluk bu akşam neden yayınlanmıyor?

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk'in paylaştığı Fox TV'nin sevilen dizisi Çocukluk yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Çocukluk bu akşam yayınlanmayacak. Çocukluk dizisi izleyicileri yayın akışında yer almayan dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Çocukluk bu akşam yok mu, neden yok? Çocukluk final mi yaptı? Çocukluk bu akşam neden yayınlanmıyor? İşte detaylar haberimizde...

ÇOCUKLUK FİNAL Mİ YAPTI?

Çocukluk dizisi izleyicileri reytingleri kötü giden dizinin final yapıp yapmadığını merak ediyor. Çocukluk dizisinin final yapmadığını yeni bölümlerin geleceği dizinin yapımcıları tarafından açıklandı.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çocukluk dizisinin son bölümünde heyecan adeta doruklara ulaşmıştı. Seyircisinin sabırsızlıkla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekranlarda olmayacak. Yayın akışının öncesinde dizinin yapımcısı MED YAPIM, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir açıklama yaptı. MED YAPIM tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında dizinin 18 Aralık 2020 Cuma günü yeni bölümüyle ekrana geleceği ifade edildi. Yapım şirketi yayınladığı açıklamada, "Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşme üzere!" notunu ekledi.

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