Ed Sheeran ne zaman baba olacak? Ed Sheeran'ın eşi kimdir? Ed Sheeran ödülleri, şarkıları Şarkıları, aile yaşantısı ve ödülleri ile gündemm düşmeyen şarkıcının yeni mutluluğu artık bebeği. Çocukluk aşkı ile evlenen şarkıcı 1 ay sonra baba olacak. Türkiye'de en çok dinlenen yabancı şarkıcı olan Sheeran, her yaptığı ile merak ediliyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran baba oluyor! Müzik kariyerine geçtiğimiz yıl ara veren 29 yaşındaki şarkıcı, İngiltere'de büyüdü, 2005 yılında müzik kariyerine başladı ve 2008'de kariyerini devam ettirmek için Londra'ya taşındı. Baba olmasına yaklaşık 1 ay kalan şarkının eşi kimdir? Ed Sheeran şarkıları, ödülleri ve yaşamı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

POPÜLER ED SHEERAN ŞARKILARI

Give Me Love

Bloodstream

Shirtsleeves

Castle On The Hill

Thinking Out Loud

The A Team

Supermarket Flowers

Runaway

Afire Love

Galway Girl

ED SHEERAN'IN EŞİ CHEEEY SEABORN KİMDİR?

Cherry Seaborn (6 Mayıs 1992 doğumlu) Falkenham, Suffolk, İngiltere'den İngiliz Hokey Oyuncusu ve Danışmanıdır. Ed Sheeran'ın (ünlü uluslararası şarkıcı ve söz yazarı) karısıdır. Ayrıca, 26 yaşındaki oyuncu, lise günlerinde erkek arkadaşı ve eşi Ed ile tanıştı. İkisi de aynı okula devam etti.

Buna ek olarak, çift Courteney Cox ve Johnny McDaid ile birlikte çift randevu aldı. Bu hafta akşam yemeğinden önce, bir çok yayınevi gizli düğünlerini ima etti. Hokey oyuncusu çiçek desenli bir elbise giyiyordu ve Ed kırmızı renkli bir gömlek ve siyah kot pantolon giymişti.