Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çocukluk 1. bölüm izle
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Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çocukluk 1. bölüm izle

14.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:27

Çocukluk dizisi 1. bölüm ile FOX'da izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Çocukluk oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Çocukluk son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Çocukluk yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümün ardından seyirci, Çocukluk 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çocukluk yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÇOCUKLUK DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe'nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi'ne alınır. İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir. Umut Evi'nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi'den nefret etmiştir. Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi'nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep'in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çocukluk 1. bölüm izle

ÇOCUKLUK 1. BÖLÜM İZLE...

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

İlk bölümü ile 9 Ekim Cuma günü izleyen karşısına çıkan Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda: Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral, Derinsu Akkuş yer alıyor.

Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çocukluk 1. bölüm izle
Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Çocukluk 1. bölüm izle

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