Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine
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Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

Sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Çocukluk zamanlarına dair bir fotoğrafını paylaşan Tilbe'nin paylaşımına takipçileri 'erkek çocuk' benzetmesi yaptı.

Türkiye'nin en güzel kadın seslerinden birisi olan Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Takipçileri ile samimi bir diyalog kuran Tilbe, çoğu zaman açtığı canlı yayınlarda takipçileri ile sohbet edip, onlara şarkılar söylüyor. Son olarak çocukluk dönemlerine dair bir fotoğraf paylaşan Tilbe'yi görenler ünlü şarkıcının çocukluğunu erkek çocuğa benzetti.

"KIZIM DEDESİNE BENZETTİ"

Ünlü şarkıcının hayranlarından biri Tilbe'nin paylaşımın altına, " Bu fotoğrafını kızıma gösterdim tanıyabildin mi diye kızım dedesine benzetti. Sonra eşime gösterdim oda büyük abime benzetti. Gülmekten yıkıldık sayende sen ne ömür birisin ya vallahi yıldız hanım kızım " yazdı.

Çocukluğunu görenler gözlerine inanamadı. Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine

İşte Yıldız Tilbe'nin erkek çocuğa benzetildiği o fotoğraf;

Çocukluğunu görenler gözlerine inanamadı. Kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine
Yıldız Tilbe'nin çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine
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Bilal Çığrım
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Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine - Haberler Magazin
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