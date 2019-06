Çocukluğumuzun Efsanesi Ninja Kaplumbağalar'ın Retro Oyunu Çıktı

Ekranlara çıktığı 80'li yıllardan itibaren izleyen her çocuğun gönlünde taht kurmayı başaran çizgi film efsanesi Ninja Kamplumbağalar'ı hepimiz biliriz. 4 mutasyona uğramış kaplumbağanın ve bu kaplumbağaların yine mutasyona uğramış bir fare olan ustaları Splinter'ın maceralarını anlatan bu çizgi filmin bir hayran yapımı oyunu çıktı. Her ne kadar yüksek grafik özellikleri olmasa da bu oyun, hem geçmişi yad etmek hem de oyun biriktirmeyi seven takipçilerimiz için ücretsiz olarak edinilebiliyor.

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Rescue-Palooza!' olarak adlandırılan bu oyun, bünyesinde 60'tan fazla karakteri barındırıyor. 17 farklı aşamadan oluşan retro görünümlü Teenage Mutant Ninja Turtles: Rescue-Palooza!'nın belki de en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi çizgi filmde kullanılan orijinal sesleri de içeriyor olması.

Bu oyuna sahip olmak isteyen takipçilerimizin ilk olarak burada bulunan bağlantıya erişim sağlamaları gerekiyor. Sayfanın alt kısmında bulunan 'Download the game here!' kısmına tıkladığınız zaman site sizi başka bir kaynağa gönderecek. Yaklaşık 150 megabyte bir boyuta sahip olan Teenage Mutant Ninja Turtles: Rescue-Palooza!'nın asıl indirme işlemi ise bu yeni kaynakta bulunuyor. 'Download' yazan yere tıkladığınız zaman oyunun kurulum dosyaları otomatik olarak indiriliyor. İndirme işlemi bittikten sonra sıkıştırılmış halde gelen oyunun dosyalarını arşivden çıkarmanız gerekiyor. Bunun için WinRAR ya da Microsoft işletim sistemlerinde bulunan Dosya Ayıklayıcı uygulamasını kullanabilirsiniz.

Oyunun dosyalarını indirdikten sonra herhangi bir kurulum işlemi yapmanız gerekmiyon. Oyunun ana klasörü içerisinde bulunan 'TMNT_Rescue_Palooza' dosyasına tıkladığınız zaman oyun otomatik olarak açılıyor ve ilerlemeleriniz de doğrudan kaydediliyor. Oyundan örnek bir görüntü ise şu şekilde;