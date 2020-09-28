Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...
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Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...

28.09.2020 15:36 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:40

Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti Sivas'ta çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti.

Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti

SİVAS - Sivas'ta çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet satış noktalarına akın etti.

Pandemi sürecinde öğrencileri uzaktan eğitimle ve canlı bağlantıyla eğitim alan veliler, evlerine internet bağlatmak için Türk Telekom hizmet merkezlerine akın etti. Sivas'ta veliler, kent merkezi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan hizmet merkezi önünde sosyal mesafeli kuyruk oluşturdu. Hizmet merkezinde görevli güvenlik görevlilerinin de uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, Covid-19'u da unutmadı.

Evine internet bağlatmak için sıra bekleyen Fadime Parlak, "İnternet alacağım, lazım oluyor. Eşimin ve çocuklarımın ihtiyacı oluyor. Derslerine bağlanacaklar" dedi.

Çocuğunun canlı derslere bağlanması için internet bağlatmaya geldiğini belirten Yunus Emre Kavak, "Eve internet almak için geldim, çocuğum okula gidiyor. Canlı derslere girmesi için evime internet almam lazım. İnternet almak isteyen baya var, sıra çok. Bence herkes canlı ders için internet alıyor " dedi.

Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...
Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...
Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...
Çocuklarının uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için evlerine internet bulunmayan veliler internet...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:42:55. #1.15#
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