Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi - Haberler Magazin
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Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene iki çocuğunun babası hayat arkadaşı Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Oral'ın ölümünden sonra Köyceğiz'den İstanbul'a taşınan Namal, önceki gün oğlu ile Ümraniye'de görüntülendi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Haberler.com) - Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun babası olan Serdar Oral, geçtiğimiz sene ekim ayında geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Hayat arkadaşının ölümüyle yıkılan oyuncu ise yıllardır ailesiyle yaşadığı Köyceğiz'den İstanbul'a taşınarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.

OĞLUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir hiçbir yerde görülmeyen oyuncu, önceki gün oğlu Nefes ile Magazin Kuryesi'nin objektifine takıldı. Oğluyla birlikte alışverişe çıkan Namal, daha sonra yemek yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi

2 ÇOCUĞU VAR

Yeditepe İstanbul, Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Kan ve Merhamet dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özgü Namal'ın Serdar Oral ile birlikteliğinden Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu bulunuyor.

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiSon Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi
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Haber: Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi - Haberler Magazin
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