Çocuklarını Tokatlayan Komşusunu Bacağından Vurdu

KONYA'da Rahim Demirtaş, işyerinin camına top attığı için çocuklarını döven Hüseyin Altunbaş'ı tabancayla vurdu. Altunbaş da, Demirtaş'ı, bıçakla yaraladı.



Olay, bugün saat 15.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Rahim Demirtaş'ın 2 oğlu, iddiaya göre evlerinin önünde oynarken, attıkları top Hüseyin Altunbaş'ın depo olarak kullandığı işyerinin camına çarptı. Altuntaş da iddiaya göre çocukları tokatladı. Çocuklar, ağlayarak emlakçılık yapan babaları Rahim Demirtaş'ın yanına gitti, durumu anlattı.



Bunun üzerine Rahim Demirtaş, komşusu Altuntaş'ın işyerine gidip tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demirtaş, yanındaki tabancayla Altuntaş'a ateş etti. Sİlahtan çıkan merminin sağ bacağına isabet ettiği Altuntaş da Demirtaş'ı sağ bacağından bıçakla yaraladı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Hüseyin Altunbaş, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahim Demirtaş da otomobiliyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne gitti.



Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Konya