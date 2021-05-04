Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
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Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı

Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken, basın mensuplarına da saldırdı.

Dün saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında meydana iddiaya göre, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., en büyük oğlu Sultan H.'yi darp etmeye başladı.

Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilerek çıkarılan kadın, gazetecilere de saldırdı.

"ÇOCUKLARINI BALKONDAN SARKITTI"

Suzan H.'nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.'nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı" diye konuştu.

3 ÇOCUK DA DEVLET KORUMASINA ALINDI

Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.'nin üç çocuğu ise koruma altına alındı.

Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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