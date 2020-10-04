Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı
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Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı

04.10.2020 20:00 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:29

Mersin'de çocuklarını darbederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca gözaltına alınan Halil Y, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uygularken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Halil Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Mersin'in Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y. o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaşmıştı.

ÇOCUKLAR, DEVLETE EMANET

Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y'yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Çocuklarına zulmedip sosyal medyada yayınlayan acımasız baba tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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