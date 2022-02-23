Çocuklarına kavuşan Doğan çifti, sevinçlerini evlat nöbetindeki ailelerle paylaştı

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan Abdussemet-Adalet Doğan çifti, çocuklarına kavuştuktan sonra HDP il binasındaki ailelerle buluşup sevinçlerini paylaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu.

Muş İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2015 yılında 16 yaşındayken terör örgütüne katılan Ferdi Doğan, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Sur ilçesinde bulunan İç Kale'de evladını alan Abdussemet-Adalet Doğan çifti, HDP il binası önüne gelerek ailelerle buluşup sevinçlerini paylaştı.

"Kahrolsun HDP" sloganları eşliğinde ailelerin yanına gelen Doğan çifti, ailelerle sevinçlerini paylaştıktan sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR