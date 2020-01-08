: Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti

08.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:22

Kastamonu Gençlik Merkezi üyeleri, okula giden çocuklar üşümesin diye yaptığı kulübeyi günün ilk saatlerinde ısıtıp, çocuklara sıcak süt de ikram ederek Türkiye'nin dikkatini çeken Halil Demir'i ziyaret etti.

Kastamonu Gençlik Merkezi üyeleri, ziyaretlerinde Demir'i tebrik ederek okuldan dönen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Rusya çok soğuk olduğu halde böyle bir şeyle karşılaşamayız"

Demir'i ziyaret eden gençler arasında, eğitim için Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kastamonu'ya gelen Gençlik Merkezi gönüllüsü, Tatar asıllı Rusya vatandaşı Abubakr Malikov da yer aldı.

Kastamonu Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrenimi gören Malikov, "Halil amcanın çocuklar soğukta üşümesin diye durak gibi bir yer yaptığını haberlerde duydum. Rusya çok soğuk olduğu halde böyle bir şeyle karşılaşamayız. Halil Amca'ya teşekkür ediyorum. Arkadaşların kendisini ziyaret edeceğini duyunca ben de bu ortamda bulunmak istedim. Kendisiyle tanıştığım için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kastamonu Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Emine Kartal da Halil Demir'in çok önemli bir farkındalık oluşturduğuna işaret etti

Halil Demir ise bu tür ziyaretlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Gençlere teşekkür eden Demir, şunları dile getirdi:

"Bu gençler beni saymışlar, gelmişler. Biz zaten gençlerimiz için geleceğimiz için çalışıyoruz. Daha iyi eğitim alsınlar, geleceğimiz daha güzel olsun diye elimden geleni yapıyorum. Gençlerin bizi ziyaret etmeleri beni çok duygulandırdı. Ayaklarına sağlık. Onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz."

Halil Demir'in kızı Cemile Demir de "Her sabah babam burayı bizim için ısıtıyor. Üşümeden okula gidiyoruz, bu çok güzel bir duygu. Gençlik Merkezinden geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizi unutmamışlar hatırlamışlar bizim için çok büyük mutluluk oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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