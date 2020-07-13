Çocukların "römork havuz" keyfi
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Çocukların "römork havuz" keyfi

- Çocukların "römork havuz" keyfi Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına girerek boğulmasının önüne geçmek için traktörün römorkunu havuza çevirdi Çocuklar römork havuda serinlemenin keyfini çıkarıyor Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına...

13.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:31

- Çocukların "römork havuz" keyfi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına girerek boğulmasının önüne geçmek için traktörün römorkunu havuza çevirdi

Çocuklar römork havuda serinlemenin keyfini çıkarıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına girerek boğulmasının önüne geçmek için traktörün römorkunu havuza çevirdi.

Çanaklı Mahallesinde oturan çiftçi Burak Keklik tarlada kullandığı traktörünün römorkunu kardeşleri ve mahallenin çocukları için yüzme havuzuna çevirdi. İlçede bulunan ve kapalı olan olimpik havuza gidemeyen çocukların sulama kanalına girmemesi için mücadele eden Burak Keklik kendi traktörünün römorkunu yol kenarında park edip havuza dönüştürdü. Çocuklar boğulmasın diye 46 derece sıcakta kovalarla traktör römorkunu dolduran Keklik, onlara keyifli anlar yaşattı.

Mahallede kardeşleri ve mahallenin çocuklarını kanalda boğulmaya karşı korumak için traktörünün römorkunu havuza çeviren Burak Keklik, "Biz çiftçiyiz normalde tarla sürüyoruz. Ben dört kardeşim yeğenlerim mahallenin çocuklarına bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 45 derece var. Bir an önce havuzun açılmasını istiyoruz. Çocuklar kanala giderse boğulma riski var" diye konuştu.

Çocuklardan Talha Avcı Kozan'ın çok sıcak olduğunu belirterek, "Daha önce havuzda denizde yüzüyorduk. Korana virüs nedeniyle her yer kapalı olunca burada yüzüyorum" dedi.

Gökhan Küçükerol'da, Kozan'da olimpik havuz olduğunu ama açılmayınca ailesi ile virüs nedeniyle denize gidemediklerini belirterek kendilerine havuz imkanı sunan Burak Keklik'e teşekkür etti.

Çocukların 'römork havuz' keyfi

Kaynak: İHA

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