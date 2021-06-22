Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Yerel

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi Kırşehir Belediyesi, bahçenin okul binasından küçük olması nedeniyle çocuklara oyun alanı açılması için yolla okul binası arasında bulunan park alanını birleştirdi.

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, bahçenin okul binasından küçük olması nedeniyle çocuklara oyun alanı açılması için yolla okul binası arasında bulunan park alanını birleştirdi. Bölgede yaşayan halk, yapılan uygulamanın okullar bölgesi için doğru olduğunu, bölgede trafik karmaşasının da olmadığını belirtti.

Medrese Mahallesi üzerinde bulunan 30 Ağustos Zafer İlkokulu ile birlikte bölgede 3 okul bulunuyor. Binası geçtiğimiz yıllarda yenilenen 30 Ağustos Zafer İlkokulu, bahçe alanının ise küçük olması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Belediye ise öğrencilere bahçe ve oyun alanı açmak için okulun ortasından geçen yolu kapatarak çözüm buldu. Kapatılan yol Medrese ve Aşıkpaşa Mahallelerini de bir bakıma birbirinden ayırıyordu. Bin 120 öğrencisi olan ve 59 öğretmenin görev aldığı okulun projesinde bina alanı ile çocuklara hareket alanı olmadığını aktaran Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Çocuklara oyun alanı olarak bina yapıldıktan sonra bahçe kalmamıştı. Biz de orada bulunan parkı kamu yararı güderek okulun bahçesine kattık ve yolu da bahçe alanı olarak okula devrettik" dedi.

Kendi dönemlerinden önce yapılan plan ve tadilatların uygun olduğunu da aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bizden önceki dönemin o bölge ile ilgili yaptığı plan ve tadilatı devam ettirdik. Bölgede bahçe düzenlemesini de yaparak çocuklara güzel bir ortam sağladık. Mevcut durum göz önüne alındığında daha küçük bir okul yapılması gerekiyordu. Proje böyle olunca da nefes alacak alan kalmamıştı. Biz de gerekeni yaparak parkı çocukların oyun alanı olarak sunduk" diye konuştu.

Bölgede yaşayan Dursun Kılıç adlı vatandaş; parkla okul bahçesi alanının birleşmesinin güzel olduğunu ve çocuklara oyun alanı çıktığını aktardı. Enes Furkan Döşlü de mahallede yolun çok sık kullanıldığını, okullar bölgesinde yapılan çalışmanın doğru olduğunu söyledi. Burak Salman da yolla okul bahçesinin birleştirilmesinin doğru olduğunu ifade etti.

Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi
Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi
Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi
Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Hande Erçel Hülya Avşar Tuğba Coşkun
Spor Mert Müldür Metin Oktay Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çocukların oynaması için parkla yol birleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:12:02. #1.14#

title