Çocukların kavgasına ailelerde karıştı: 7 yaralı

07.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:15

Düzce'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Olay, öğlen saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Çamköy TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklar parkta oyun oynarken kavga etti. Çocukların kavgasına ailelerde müdahil olunca olay büyüdü. İki aile arasındaki tartışmaya diğer vatandaşlar da müdahil oldu. Gruplar arasında pompalı tüfekleri alan iki tarafın yakınları çevreye rastgele ateş etmeye başlayınca kavga eden gruplarda bulunan 2'si çocuk 4'ü kadın 7 kişi yaralandı.



Yaralılara olay yerine gelen Sağlık Ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların yakınları ise hastanede görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi.



Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan ekipler grupların tekrar kavga etmemesi için polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA