Çocukların ağaca takılan oyuncak dronesi belediye ekiplerince kurtarıldı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çocukların ağaca takılan dronelerini belediye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çocukların ağaca takılan dronelerini belediye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi yaşayan iki çocuğun şarjı biten oyuncak droneleri ağaca takıldı.

Ağaçta asılı kalan dronelerini alamayan çocukların aileleri durumu belediyeye bildirdi.

Gelen talep üzerine adrese giden belediye ekipleri oyuncak droneyi bulunduğu yerden alarak çocuklara teslim etti.

Çocuklarda yardımları için ekiplere teşekkür etti.

Oyuncağının kurtarıldığı için sevdiğini belirten 14 yaşındaki Özgür Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dronumuzu uçuruyorduk. Kardeşimle oynarken, şarjı bitti ve kontrolü kaybettik. Ağaçta asılı kaldı. Belediyeci ağabeyler geldi., dronumuzu aldı. Her zaman hizmetimizdeler teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA