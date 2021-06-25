Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı
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Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy - Haberler | Güncel

Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı Müzeleri anlatan kitapla tarihe yolculuk Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez kampüsleri işbirliği ile hazırlanan, "Geçmişe Yolculuk-Kocaeli'deki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" isimli...

Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı

Müzeleri anlatan kitapla tarihe yolculuk

KOCAELİ - Kocaeli Müze Müdürlüğü ile Uğur Okulları Başiskele ve Körfez kampüsleri işbirliği ile hazırlanan, "Geçmişe Yolculuk-Kocaeli'deki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" isimli kitap, öğrenciler ile buluştu.

Kitabın lansmanı, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşti. Çocukları Kocaeli'nin müzeleriyle tanıştırmak, kentin tarihi değerlerine ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kitabın tanıtımına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Arkeoloji Müzesi Serkan Gedük, Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Bu çağda müzelerimiz de değişiyor"

Eski eserlere sahip çıkmanın ve çocukları bu bilinçle yetiştirmenin öncelikli vazifelerden olduğuna dikkat çeken Yahya Coşkun, "Müzeler, dünyanın en geleneksel kurumlarından bir tanesidir. Çok eski adetleri olan, çok kanıksanmış işleyişleri olan kurumlardır. Ama her dönem olduğu gibi bu çağda müzelerimiz de değişiyor. Artık sadece eserleri muhafaza eden, koruyan ve gösteren yerler değil, daha çok eğiten, daha çok insanların ayağına giden müesseseler haline gelmeye başladı. Binlerce başka program yapmak yerine çocuklarla yapılacak bir kaç program çok daha özel, çok daha etkili olacak. Hem Kocaeli'yi tanıtacağız, hem de çocuklarımız arkeolojiyi biraz daha yakından tanıyacak. Bu işbirliği için Uğur Okullarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Okul dışındaki mekanlarda öğrenme ortamıdır"

Kitap çalışmasının gençlere dokunan bir çalışma olduğunu anlatan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, "Şimdiki eğitim anlayışında öğrenme ortamları sadece okullar değildir, okul dışındaki mekanlar da öğrenme ortamıdır. Gençlerimizi kültürümüzü, geçmişimizi, kültürel varlıklarımızı tanıma, koruma, kollama ve geleceğe aktarmaları açısından eğitmemiz gerekiyor. Bunun aslında birinci adresi de müzelerimizdir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Müzemizi bir eğitim alanına çevirmek, okullarımızı öğrencilerimizi buraya taşımak, ya da bizler onlara gitmek arzusundaydık. Ama bu süreçte maalesef gerçekleştirme durumu söz konusu olmadı. Bu çalışma hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"Kültürel mirasımızı korumayı hedefliyoruz"

"Geçmişe Yolculuk- Kocaeli'ndeki Müzelerimizi Keşfediyor, Kültürel Mirasımızı Koruyoruz" isimli bu eserle amaçlarının çocukları geçmişte bir yolculuğa çıkarmak olduğunu kaydeden Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek ise "Bu keyifli yolculukta öğrencilere müzecilikle ilgili temel bilgileri, müzelerimizde yer alan birbirinden değerli eserleri de paylaşarak, kültürel mirasımızı korumanın yollarını aşılamayı hedefliyoruz. Müzeler, ulusların ve insanlığın toplumsal hafızası niteliğindedir. Sanata, bilime, tarihe ve kültüre dair pek çok unsuru müzelerde bulabiliriz. Bizler bu değerli eserlerin zarar görmeden korunmuş olmasının önemini biliyoruz ve bu bilinçle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Müzeler, ulusların ve insanlığın toplumsal hafızası niteliğindedir. Sanata, bilime, tarihe ve kültüre dair pek çok unsuru müzelerde bulabiliriz. Bizler bu değerli eserlerin zarar görmeden korunmuş olmasının önemini biliyoruz ve bu bilinçle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" şeklinde konuştu

"Kitap, projemizin ilk basamağı"

Çocukların dilinden anlatan bir kitap yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürü Serkan Gedük ise "Bu kitap projemizin ilk basamağıdır. İkinci basamağı en önemli basamaklarından bir tanesidir. Uğur Okullarına, devlet okullarına bu kitapları götürerek, müzemizdeki eserleri çocuklarımızın bulunduğu alanlara taşımak istiyoruz. Okullarda gerek uygulama, gerekse eğlendirerek, öğreterek bir çalışma planlıyoruz. Asıl hedefimiz bu. Çocuklara bu vizyonu verebilirsek bu yaşta en büyük mutluluk bu olur" ifadelerini kullandı.

Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı
Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı
Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı
Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy

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