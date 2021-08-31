Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı
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Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

- Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı Dr. Yakar: "Çocuklarda okul öncesi yılda bir kez göz muayenesi öneriyoruz" Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Konuralp Yakar, "Gözün gelişimi tamamladığı yüzde 95'e ulaştığı erişkin çağındaki göze ulaştığı çağ olan 3.

- Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı

Dr. Yakar: "Çocuklarda okul öncesi yılda bir kez göz muayenesi öneriyoruz"

SAMSUN - Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Konuralp Yakar, "Gözün gelişimi tamamladığı yüzde 95'e ulaştığı erişkin çağındaki göze ulaştığı çağ olan 3. yaşa kadar 6 ayda bir göz muayenesi yapılmalıdır. Herhangi bir patoloji saptanmadığı takdirde okul öncesi yılda bir muayene öneriyoruz" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Konuralp Yakar, çocuklarda göz muayenesi hakkında bilgi verdi. Çocuklarda göz muayenesi bebek dünyaya geldiği vakitte, gözlerini ilk açtığı anda doğum odasında başladığını belirten Dr. Konuralp Yakar, "Göz muayenesini bebek gözlerini ilk açtığı anda genel olarak doğum ekibi tarafından yapılır. Göz uzmanına 2. ayda yönlendirilir. Bu yeni doğan bebekler için geçerlidir. Daha sonra 2. aydaki kontrolünden sonra 6. ayda bir gözlük kontrolü yapılır. En geç 9. aya kadar bebeklere gözlük kontrolü öneriyoruz. Gözün gelişimi tamamladığı yüzde 95'e ulaştığı erişkin çağındaki göze ulaştığı çağ olan 3. yaşa kadar 6 ayda bir göz muayenesi yapılmalıdır. Herhangi bir patoloji saptanmadığı takdirde okul öncesi yılda bir muayene öneriyoruz. Çocuklarda herhangi bir şaşılık durumu atlanırsa göz tembelliğine yol açabilir. Göz tembelliği herhangi bir organik rahatsızlığı olmayan gözün şaşılık veya kırma kusuru sebebiyle hipermetrop, miyop, astigmat yüksek numara sebebiyle dünyaya gelmesiyle gözün az görmesidir. Göz tembelliğinin tedavisi maalesef 8-9 yaşına kadar yapılabilmektedir. Bu nedenle biran önce tanınmalı ve göz hekimince tedavi edilmelidir" diye konuştu.

(FAU-SLH-Y)

Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı
Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı
Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı
Çocuklarda okul öncesi göz muayenesi uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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