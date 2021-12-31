Çocuklara yeni yıl hediyesi Çankaya Belediyesi'nden - Haberler
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Çocuklara yeni yıl hediyesi Çankaya Belediyesi'nden

Çocuklara yeni yıl hediyesi Çankaya Belediyesi'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çankaya Belediyesi ilkokul çocuklarına yeni yıl hediyesi dağıttı.

Çankaya Belediyesi ilkokul çocuklarına yeni yıl hediyesi dağıttı. Noel Baba kostümü ile okulu ziyaret eden Çankaya Belediyesi görevlileri, çocuklara yeni yıl heyecanını yaşattı.

Çankaya Belediyesi ilkokul çocuklarına yeni yıl hediyesi verdi. Çankaya Belediyesi yeni yıl dolayısıyla çocukları sevindirdi. Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki Kıymet Necip Tesal İlkokulu'nu ziyaret eden Çankaya Belediyesi görevlileri Noel Baba kostümü ile yanlarında götürdükleri hediyeleri minik öğrencilere dağıttı. Kızma birader, tombala, mangala, satranç takımı ve Oscar Wilde'in Mutlu Prens adlı kitabından oluşan hediye setini Noel Baba'nın elinden alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. - ANKARA

Çocuklara yeni yıl hediyesi Çankaya Belediyesi'nden

Çocuklara yeni yıl hediyesi Çankaya Belediyesi'nden

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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