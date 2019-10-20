Çocuklara umut olmaya devam ediyor

20.10.2019 10:36

KONYA'da 9 yıl önce halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek (43), çocukları gibi sevdiği öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Okulun basketbol takımının antrenörlüğünü de yapan Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman öğretmenliği bırakmadım" dedi.

2 çocuk babası Sinan Bülent Şişmek Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra özel bir kolejde beden eğitim öğretmenliğine başladı. Şimşek, 9 yıl önce yıllardır süren göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Çok sevdiği mesleği öğretmenliği bırakmayan Şişmek, engelli memur kontenjanından faydalanıp, kadrolu beden eğitim öğretmen olarak merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulu'na atandı.

Kaynak: DHA