Çocuklara umut olmaya devam ediyor

20.10.2019 10:36

KONYA'da 9 yıl önce halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen 'glokom' hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden beden eğitimi öğretmeni Sinan Bülent Şimşek (43), çocukları gibi sevdiği öğrencilere umut olmaya devam ediyor. Okulun basketbol takımının antrenörlüğünü de yapan Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman öğretmenliği bırakmadım" dedi.

2 çocuk babası Sinan Bülent Şişmek Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra özel bir kolejde beden eğitim öğretmenliğine başladı. Şimşek, 9 yıl önce yıllardır süren göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Çok sevdiği mesleği öğretmenliği bırakmayan Şişmek, engelli memur kontenjanından faydalanıp, kadrolu beden eğitim öğretmen olarak merkez Selçuklu ilçesindeki Şerife Akkanat Ortaokulu'na atandı.

Kaynak: DHA

'MESLEK AŞKI NEDENİYLE HIÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM'13 yıllık beden eğitim öğretmeni olduğunu belirten Sinan Bülent Şimşek, 9 yıldır okula eşinin otomobille getirip, götürdüğün ve aynı okuldaki şu an aynı okuldaki oğlu 7'nci sınıf öğrencisi Emir Kaan 'ın da kendisini yardımcı olduğunu kaydetti. Öğrenci ve meslektaşlarının da kendisine yardımcı olduğu ifade eden Şimşek, zaman zaman baston kullanmadan da okulda görevini yapabildiğini söyledi. Mesleğe olan aşkı nedeniyle öğretmenliğini bırakmadığını ifade eden Şimşek, "Maalesef yaşamış olduğum göz tansiyonu nedeniyle gözlerimi kaybettim; ama meslek aşkı nedeniyle hiçbir zaman bırakmadım. Ben bu meslek için gözlerimi verdim, her şeyimi de vermeye hazırım. Çok şükür mesleğimi de elimden geldiği kadarıyla en iyisi yapmaya çalışıyorum" dedi."DOĞRU İLETİŞİM, HER KAPIYI AÇIYOR' Derslerde hiç zorluk çekmediğini belirten Şimşek, "Doğru iletişim her kapıyı açıyor. Hangi ders olursa olsun, derslerimizde doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Ben de bu iletişi en iyi şekilde kurduğuma inanıyorum. O yüzden derslerimde problem yaşamıyorum. Örneğin fotoğraf çekmek için deklanşöre basmak gerekiyor. Ben çocuklarımızın deklanşöre nasıl basması gerektiğini gösteriyorum. Onlar istedikleri yerleri çekiyorlar zaten. Çocuklarımızı iyi tanırsak, onların istediklerini iyi cevap verebilirsek, onlarda bize iyi cevap verecektir. Bu her zaman böyledir. Böyle olduğuna inanıyorum. Çünkü, biz kağıda ne yazarsak onu okuruz. Bende çocuklarımıza iyi bir şeyler işlemeye çalışıyorum. Allah'ıma şükür güzel şeyler yazıyoruz. Onlarda kendilerini güzel ifade ediyorlar" diye konuştu. Okulun basketbol takımını da kendisini kurduğunu ve yıllardır çalıştırdığını ifade eden Şimşek, okulun spor salonu almadığı için başka bir salonda çalıştıklarını belirtti. Beden eğitimi derslerini ve zaman zaman basketbol antrenmanlarını da okulun parke taşlarıyla döşeli bahçesinde yaptıklarını ifade eden Şimşek, "Salon yok. Parke taşları üzerinde antrenman yapıp, okul maçlarına hazırlanıyoruz. Ben devlet büyüklerimden başarı için sadece imkan istiyorum. Bu imkanın en iyisini bile verseler, ben görmüyorum. Altın pota da yapsalar, en iyisini de yapsalar ben görmüyorum. Ben burada her şeyi çocuklarım için istiyorum" diye konuştu. ÖĞRENCİLERİ ÇOK SEVİYOR 7'nci sınıf öğrencisi Mithat Eren, öğretmenleri Sinan Bülent Şimşek'i çok sevdiklerini belirterek, "Bize daha iyi davranıyor. Eski öğrencisi olduğum için sesimden tanıyor" dedi. Aynı sınıf öğrencisi Aras Denktaş da "Ben de basketbol takımındayım. Sinan hocamız, basketbol antrenmanında top sektirme sesimizden bile yanlış ya da doğru yaptığımızı anlıyor. Maçlarda bize sadece konuşarak taktik verdiği için biz buna alıştığımızdan, onun ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Sinan hocamız, bizi görmediği için sadece seslerimizden tanıyor" diye konuştu. Öğrencilerden Ceren Ülker de "Hocamız muhteşem biri. Çok başarılı" dedi.