Çocuklara satranç takımı hediye edildi

Hunat Hatun yurdunda aileleri ile birlikte karantinada kalan çocuklara satranç takımı hediye edildi.

Hunat Hatun yurdunda aileleri ile birlikte karantinada kalan çocuklara satranç takımı hediye edildi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Hunat Hatun yurdunda aileleri ile birlikte kalan çocukların eğlenmeleri ve oynamaları için de gerekenler yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından Hunat Hatun yurdunda aileleri ile birlikte karantinada kalan çocuklara Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun selamıyla satranç takımları hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA