Çocuklar spor malzemesi istedi Başkan Büyükakın gönderdi
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Çocuklar spor malzemesi istedi Başkan Büyükakın gönderdi

Başkan Büyükakın, sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşan çocukların çağrısına "Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın" talimatıyla cevap verdi.

Çocuklar spor malzemesi istedi Başkan Büyükakın gönderdi
26.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:25

Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a sosyal medya hesaplarından ulaşarak spor malzemeleri istedi. Çağrıyı gören Başkan Büyükakın, "Çocukların istediği malzemeler en kısa zamanda ulaştırılsın" talimatı verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da gerekli malzemeleri temin ettikten sonra çocukların yanına gitti. İstedikleri malzemelere kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

BAŞKAN'A MESAJ GÖNDERDİLER

Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ali Emengen arkadaşlarıyla futbol oynamayı çok seviyordu. Mahallenin çocuklarının oynayacağı bir yer vardı fakat boş arazinin kaleleri, çocukların da topları ve formaları yoktu. Çocuklar bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medya hesaplarından mesaj gönderdi. Arkadaşları adına konuşan 13 yaşındaki Ali Emengen, Kocaelispor'a destek veren Başkan Büyükakın'a teşekkür ederek, ondan futbol kaleleri, futbol topu, forma ve maç sonrası dinlenecekleri piknik masası istedi.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Çocukların mesajını gören Başkan Tahir Büyükakın, bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na talimat veren Başkan Büyükakın, çocukların istediği malzemelerin en kısa zamanda ulaştırılmasını istedi.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNE YANSIDI

Başkanı Büyükakın'ın adına çocuklara istedikleri malzemeleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürü Barış Çoban ulaştırdı. Barış Çoban'a Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo eşlik etti. Spor Şube Müdürü Barış Çoban çocuklara forma dağıttı. Araziye kalelerin koyulduğunu gören ve yeni futbol toplarına da sahip olan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

MAÇ YAPTILAR

İstedikleri malzemelerin gelmesine çok sevinen çocuklar Spor Şube Müdürü Barış Çoban, Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun ve Tribün Lideri Haluk Bozo, Mustafa Güler ve Bedirhan Er'in yer aldığı takım ile maç yaptı. Maç sonunda çocuklar Başkan Büyükakın'a sevgilerini tezahüratlarla gösterdi.

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Arkadaşlarıyla sık sık maç yaptıklarını ifade eden 13 yaşındaki Ali Emengen; "Burada boş bir arazimiz vardı. Arkadaşlarımızla taşlardan kale yaparak maç yapıyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a mesaj gönderdik. Ondan futbol kalesi, top ve forma istedik. Sağ olsun başkanımız bize istediğimiz malzemeleri gönderdi" ifadesini kullandı.

"BU FORMALARI HEP GİYECEĞİZ"

Formalar için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden 11 yaşındaki Yavuz Selim Şişman; "Başkanımız bizim ihtiyacımız olan tüm malzemeleri gönderdi. İnşallah burada giydiğimiz Kocaelispor formalarını büyüyünce de giymek istiyoruz. Bize bu imkanı veren başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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