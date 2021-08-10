Çocuklar kermes düzenleyip, yangın mağdurları için para topladı
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Çocuklar kermes düzenleyip, yangın mağdurları için para topladı

Çocuklar kermes düzenleyip, yangın mağdurları için para topladı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA'da büyük bir sitede aileleriyle yaşayan ve yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 çocuk, Manavgat orman yangınında zarar gören bir aileye maddi destek olmak için kermes düzenledi.

ANTALYA'da büyük bir sitede aileleriyle yaşayan ve yaşları 9 ile 13 arasında değişen 9 çocuk, Manavgat orman yangınında zarar gören bir aileye maddi destek olmak için kermes düzenledi.

Annelerine pasta, börek içecekler yaptıran çocuklar, yine site bahçesinde kurdukları stantta satış yaptı. Düzenlenen kermeste, yangında AFAD'ın belirleyeceği bir aileye verilmek üzere 2 bin 800 lira gelir elde edildi. Çocukların bu anlamlı kermesi tüm site sakinlerini duygulandırdı. Site yöneticisi Fatma Sert, "Sitemizin duyarlı ve düşünceli çocukları Eylül, Ada, Damla, Mahta, Efe, Eliz, Aslin, Bartu ve Çağan'ın Manavgat yangınında zarar gören bir aileye destek olmak amacıyla hazırladıkları kermes hepimizi duygulandırdı. Site sakinlerinin katılımıyla elde edilen gelir, Manavgat'a gönderilecek. Tüm çocuklarımıza emekleri için, güzel kalpleri için sitemiz adına teşekkür ediyoruz ve hepsiyle gurur duyuyoruz. Ayrıca böyle güzel evlatlar yetiştiren anne ve babalara ve katılım sağlayan komşularımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınında 2'si orman işçisi 7 kişi yaşamını yitirirken, en az 60 bin hektar ormanlık alan, 59 mahalle zarar gördü. 2 binin üzerinde bina ağır hasar alırken binlerce hayvan öldü. Yangın, 220 saat sonra 10'uncu gününde söndürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek

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