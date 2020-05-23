Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı'nda çocukları şekersiz bırakmadı Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara...

Çocuklar, kapılarına gelen şekerlerle sevindi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı'nda çocukları şekersiz bırakmadı

Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara şeker ulaştırdı

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramı'nda çocukları şekersiz bırakmadı. Ekipler, bayram öncesinde kapı kapı dolaştı, bayramları şeker tadında geçsin diye çocuklara şeker ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, hoşgörü, paylaşım ve dayanışmanın arttığı bayramlarda da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Büyükşehir ekipleri, salgın dolayısıyla sosyal mesafenin önem kazandığı, ayrı kalınsa da gönüllerin bir olduğu Ramazan Bayramı'nda özellikle çocukların eli boş kalmasın diye, Macit Özcan Tesisleri'nde binlerce paketi şekerle doldurdu. Ekipler, içine bir de kupa koyarak hazırladıkları paketleri 'yarım elma gönül alma' diyerek yola çıkardı. Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları bünyesinde hizmet veren ekipler, kent genelinde 10 ton şeker ile birer kupa bardağı sahiplerine ulaştırdı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan koordinasyon şube müdürlükleri ekipleri de 9 ilçede 15 bin adet şeker paketinin dağıtımını gerçekleştirdi. 4 günlük Ramazan Bayramı sürecince evde kalan çocukların kapısına götürülen şekerler ağızları tatlandırırken, yüzleri de güldürdü.

Mahalle mahalle gezerek dağıtım yapan ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamını ileterek vatandaşların bayramını kutladı. Rengarenk şekerlerin olduğu paketi gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. İki kardeşiyle birlikte ekipleri gördüğüne mutlu olan Elif Erdoğu, "Bize gelen hediyeden çok mutlu olduk. Çok teşekkürler, herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Çocuklarının sevincine ortak olan anne Aysel Erdoğu ise "Çocukları sevindirdiniz. Teşekkür ederim. İyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.

10 yaşındaki Umut Çınar Dönmez de "Hediye aldığım için Vahap Amca'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA