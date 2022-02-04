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Çocuklar Kandili birlikte kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar Kandili birlikte kutladı

Serdivan ilçesi genelindeki tüm Kur'an Kursu öğrencileri Regaip Kandili'ni Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Yıldız Camii Kur'an Kursu'nda dualarla kutladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Serdivan ilçesi genelindeki tüm Kur'an Kursu öğrencileri Regaip Kandili'ni Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Yıldız Camii Kur'an Kursu'nda dualarla kutladı.

Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği programda ilçedeki tüm öğrenciler buluştu. Yarıyıl tatili dolayısıyla ilçedeki tüm camilerde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğinin kapanışı Arabacıalanı Mahallesi Yıldız Camii'nde farklı etkinliklerle yapıldı. İlçe Müftüsü İsmail Keskin'in çocuklarla sohbetinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Birbirinden farklı ve eğlenceli oyun ve etkinliklerin düzenlendiği programda Serdivan Belediyesi ve İlçe Müftülüğü kandil ve kapanış programına katılan tüm misafirlere hediye takdimi ve ikramda bulundu. - SAKARYA

Çocuklar Kandili birlikte kutladı

Çocuklar Kandili birlikte kutladı

Çocuklar Kandili birlikte kutladı

Çocuklar Kandili birlikte kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Regaib Kandili, Hisarcık, Yerel, Haber

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