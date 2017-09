Çocuklar İstiyor Başkan Kuzu Yapıyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi, çocukların sağlıklı ve güven içerisinde oynayabilmesi, eğlenebilmesi ve aynı zaman spora meraklı halkın spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşların huzur içinde oturabileceği, dinlenebileceği park ve yeşil alanlarının sayısını her geçen yıl arttırdı.



Çan'a marka değeri katan ve her mahalleye kazandırdığımız spor aktivite alanlarının ardından çocukların ve halkın taleplerini yine değerlendiriyoruz diyen Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Şehirlerde yaşamanın olumsuz yanlarından biri de, çocuklarımızın oyun oynayabileceği, büyüklerin spor yapabileceği, oturup dinlenebileceği alanların yeteri kadar olmamasıdır. Biz bugüne dek her mahalleye, çocuk oyun alanları, spor aktivite alanları, yine okullarımıza spor sahaları, engelli çocuklarımızın yararlanabileceği ve Termal Park'ta yer alan çocuk oyun grupları gibi pek çok alanı hem çocuklarımızın hem de vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ancak son zamanlarda gelen yeni talepleri de değerlendirerek, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sesine kulak verdik. İlçemizde; İlçe Tarım Müdürlüğü yanına, Fatih Mahallesi Maden Sokağa, Zeynep Bodur Okyay Özel Eğitim Okulu'na Şehit Özgür Kahveci Parkı'na yeni çocuk oyun alanları ve spor aletleri kurarak, gelen talepleri yerine getirmiş olduk. Bu anlamda bize gelen istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret edeceğiz" dedi.



Yapılan bu hizmetlerden ötürü memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, çocuklarımızın teknolojiye bağımlı olmasını engelleyecek, hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmelerine, bizlerin de açık alanda spor yapabilmemize katkı sağlayacak oyun parkları ve spor alanları için Başkan Kuzu'ya çok teşekkür ediyoruz dediler. Ayrıca çocuklar da Başkan amcalarını çok sevdiklerini ve teşekkürlerini dile getirdiler. - ÇANAKKALE