Çocuklar filmlerinin hikâyesini yazıyor!

13.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:49

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine ve hatta gelecek mesleklerine bir katkı sağlamak hedefi ile yola çıkan TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali bu sene tüm Türkiye'ye yeni bir çağrı yapıyor. Bu yıl 16.sı düzenlenecek olan festival kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikâyesi" Yarışması'nın amacı sanatsal alanlarda yeteneği olan çocukları üretime teşvik etmek ve sinema sanatını uygulamada öğretmek.

"Filmimin Hikâyesi" Türkiye'deki tüm illerde yaşayan 8-12 yaş arası ilkokul ve ortaokul çocuklarının katılımına açık bir hikâye yarışması. Bu seneki konusu "Oyuncak" olarak belirlenen ve çocukların kendi hayallerindeki filmin hikayesini yazdıkları bu yarışmada Ön Jüri "Filmimin Hikâyesi" kitabında yer almak üzere her bir ilden 1 hikâye seçecek. Daha sonra bu 81 hikâye profesyonel sinemacılar ve yazarlardan oluşacak Ana Jüri'ye gidecek ve Ana Jüri "Filmimin Hikâyesi" Kısa Film Yapım Atölyesi'nde filme çekilecek hikâyeyi belirleyecek.

Basılan kitaplar, festivale katılan çocuklara ve ilgili illerdeki okulların kütüphanelerine dağıtılacak.

Yarışmayı kazanan çocuklar, ödüllerini 16. Çocuk Filmleri Festivali'nin Ödül Töreni'nde teslim alacaklar. Ayrıca Ödül Töreni'nde "Filmimin Hikâyesi" Kısa Film Yapım Atölyesi'nde çekilen kısa filmin gösterimi de gerçekleştirilecek.

TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali her sene olduğu gibi 16. senesinde de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ile film gösterimleri ve atölyeler vasıtasıyla ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce çocuğu sinema sanatıyla buluşturacak.

Kaynak: Bültenler