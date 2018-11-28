Çocuklar Duymasın Oyuncuları Deniz Gök ve Etem Caner Karüç'ün 6 Yıldır Sevgili Olduğu Ortaya Çıktı

Çocuklar Duymasın'da 'İrem' karakterini oynayan oyuncu Deniz Gök, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan genç oyuncu, aynı dizide 'Meto' karakterini oynayan Etem Caner Karaüç'le uzun yıllardır sevgili olduğunu anlattı.

"CANER'İ TAVLAMAK İÇİN AYLARCA UĞRAŞTIM"

Mint Yapım'ın senaryo çalışmalarında kendisi gibi oyuncu Etem Caner Karaüç'le tanıştığını ve onunla sevgili olmak için uzun süre uğraştığını söyleyerek tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Birol Güven sosyal medyada senaryo danışma kurulu kurduğuna dair bir ilan verdi, ben de başvurdum. Seçilen kişilerle haftada bir kere buluşarak Birol Bey'e fikir veriyorduk. Caner'de bu organizasyonu düzenleyen kişilerden biriydi. Bir süre sonra ekip dağıldı bende Birol Bey'in asistanı olarak devam ettim. Caner 2010 yılında benim yakın arkadaşımdı ama ben 5-6 ay uğraşarak onu tavladım, peşinden koştum.

"6 YILDIR SEVGİLİYİZ"

Çok yakın arkadaşız ve iyi anlaşıyoruz sevgililerini bile biliyordum sonra 'Bu benimle olmalı' dedim ve hırs yaptım. Futboldan nefret ederim ama onunla gidip çok eğleniyormuş gibi yaptım. Şirketin yılbaşı partisiydi orada elimi tuttu öyle başladı ama öncesinde ben çok uğraştım. Bizim aramızda 10 yaş var ve Caner bana 'ben sana iyi bir sevgili olamam arkadaşlığımızı kaybetmek istemiyorum" dedi sonra ben ikna ettim ve sevgili olduk üzerinden 6 yıl geçti."