Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini Gören "İkisi Aynı Kişi Olamaz" Deyip Şaşıyor

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle yıldızı parlayan Melek Şahin, Bodrum tatilinde görüntülendi. Dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu bikiniyle gören şaşıp kaldı.

DİZİDE BASMA ETEKLER GİYİNEN EMİNE GERÇEKTE SAHİLLERİ SALLIYOR

Çocuklar Duymasın'da basma etekler giyip yazma bağlayan Emine, gerçek hayatta çok farklı.

Emine rolünde makyaj yapmadan izleyicinin önüne gelen Melek Şahin, dün Bodrum tatilinde görüntülendi. Oğlu ve ablasıyla birlikte denize girip güneşlenen oyuncu, neşeli tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

11 Şubat 1971 doğumlu olan Melek Şahin 46 yaşında. İstanbul doğumlu olan Melek Şahin Necmi Yapıcı ile olan evliliğini 2001 senesinde noktaladı. Çift 1996 yılında evlenmişti. Bu evlilikten sonra Melek Şahin bir daha evlenmedi.



