Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kimdir, kaç yaşında? Sultan Ulutaş Instagram hesabı!

Daha çok reklamlarda oynamasıyla ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Sultan Ulutaş, Çocuklar Duymasın dizisinde Damla karakterini canlandırdı. Çocuklar Duymasın seyircileri ise, Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kim? sorularının yanıtlarını merak etti.