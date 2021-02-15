Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kimdir, kaç yaşında? Sultan Ulutaş Instagram hesabı!
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Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kimdir, kaç yaşında? Sultan Ulutaş Instagram hesabı!

15.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:37
Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kimdir, kaç yaşında? Sultan Ulutaş Instagram hesabı!

Daha çok reklamlarda oynamasıyla ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Sultan Ulutaş, Çocuklar Duymasın dizisinde Damla karakterini canlandırdı. Çocuklar Duymasın seyircileri ise, Çocuklar Duymasın Damla kim? Sultan Ulutaş kim? sorularının yanıtlarını merak etti.

2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde 'Damla' karakterini canlandıran Sultan Ulutaş, ekranların sevilen oyuncularından biridir. Peki Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim? sizler için derledik.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DAMLA KİMDİR?

1 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sultan Ulutaş Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen Sultan Ulutaş, oynadığı reklamların ardından, Çocuklar Duymasın Damla karakterini canlandırmıştır. Sultan ulutaş, Çocuklar Duymasın Damla rolü, hayatının dönüm noktasıdır.

SULTAN ULUTAŞ KİMDİR?

Çocuklar Duymasın Damla karakteri ile bilinen Sultan Ulutaş, oyunculuk eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Çocuklar Duymasın Damla rolünün yanı sıra, 2015 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Son Çıkış dizisinde Zeynep karakterini, Cesur 2016 yılında Cesur yürek dizisine Arzu karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2012 yılında Babam İçin, 2014 yılında Emanet dizisinde rol aldı.

Sultan Ulutaş'ın Oynadığı Diziler

  • Cesur Yürek/Arzu/2016
  • Çocuklar Duymasın/Damla/2002
  • Babam İçin/2012
  • Emanet/2014
  • Son Çıkış/Zeynep/2015

SULTAN ULUTAŞ INSTAGRAM HESABI

Güzel oyuncu Instagram hesabını sultanulutas_ kullanıcı adıyla kullanıyor.

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