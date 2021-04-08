Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı
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Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

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Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanıdığımız oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşan Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı. İşte detaylar...

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Snob Magazin'in haberine göre; 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19'a yakalandı.

Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.

Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği.

Kaynak: Snob Magazin

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