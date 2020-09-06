Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı
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Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir çocuk yuvasında 2 kız, el ele tutuşarak intihara kalkıştı. Kızların, iki grup arasında çıkan kavganın ardından çatıya çıktığı belirlendi.

06.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:20

Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilirken, arkadaşları da ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

İNTİHARA KALKIŞTILAR

Olay, saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız çocuğu el ele tutuşarak intihara kalkıştı

POLİSLERİN İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız çocuğu el ele tutuşarak intihara kalkıştı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (8)
MERT: Hayata bir sıfır geride başlayanların öyküsü bu.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
VS: Çocuk yuvaları gizlice denetlenmeli. Oralarda neler yaşandığı da gün yüzüne çıkmalı. Umarım vicdanlı bir çocuk yuvası çalışanı gizli kamera ile bunu deşifre eder.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
ALİ: Çocuklar kendi aralarında kavga ediyorlar. Kavga sonrası sinir krizi adı altında intihar, kendini kesme gibi olaylar çıkarıyorlar. Çalışan personelle alakası yok yaşananların.
1 3 Yayından Kaldır
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