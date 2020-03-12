Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı Hükümetler, çocuk teşviki için daha önce hiç duymadığınız uygulamalara imza atabiliyor: Gürcistan'da evlilik oranını artırmak için devlet 'çöpçatanlık sistemi' sağlıyor. Danimarka bedava tatil verirken, vergi indirimleri, para yardımları ve boşanmanın yasaklanması gibi yöntemler kullanılıyor.

Dünyanın en zayıf ekonomilerinden birine sahip Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamındaki bir etkinlikte yaptığı 'en az 6 çocuk' tavsiyesi ülkede tartışma konusu oldu.



Maduro'nun sözleri çoğu çocuk ve annenin ekonomik kriz nedeniyle yeterli beslenemediği Venezuela'da büyük tepki topladı. Devlet desteği ve sosyal yardım olmadan; halkın geçim sıkıntısı çektiği bir ortamda böyle bir konunun gündem olması eleştiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle