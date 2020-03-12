Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı
Hükümetler, çocuk teşviki için daha önce hiç duymadığınız uygulamalara imza atabiliyor: Gürcistan'da evlilik oranını artırmak için devlet 'çöpçatanlık sistemi' sağlıyor. Danimarka bedava tatil verirken, vergi indirimleri, para yardımları ve boşanmanın yasaklanması gibi yöntemler kullanılıyor.
12.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:00
Dünyanın en zayıf ekonomilerinden birine sahip Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamındaki bir etkinlikte yaptığı 'en az 6 çocuk' tavsiyesi ülkede tartışma konusu oldu.
Maduro'nun sözleri çoğu çocuk ve annenin ekonomik kriz nedeniyle yeterli beslenemediği Venezuela'da büyük tepki topladı. Devlet desteği ve sosyal yardım olmadan; halkın geçim sıkıntısı çektiği bir ortamda böyle bir konunun gündem olması eleştiriliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com