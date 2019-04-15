Çocuk İstismarlarını Aydınlatamadı, İstifa Etsin!'

SPD Grubu Sözcüsü Hartmut Ganzke ise "Reul olayı kontrol altına almıyor. Bunun sorumluluğunu üstlenip görevinden istifa etmeli" dedi. SPD Grup Başkanı Thomas Kutschaty ise 40 çocuğa yönelik en az bin kez işlenen cinsel saldırı suçuyla ilgili soruşturmada KRV Eyalet Başbakanı Armin Lashet'in devreye girmesini istedi. Thomas Kutschaty "Haftalardır Başbakan Laschet'in konuyla ilgili bir söz söylemesini bekliyorum. Başbakan Armin Laschet nerede. Olayla kendisi ilgilenmeli ve Reul'u görevden almalı" dedi. Yeşiller sözcüsü de benzer ifadelerle İçişleri Bakanı Reul'ın istafısını istedi.

40 ÇOCUĞA BİN KERE İSTİSMAR

KRV eyalet sınırları içinde kalan Lügde'deki kamping alanında 56 yaşındaki bir kişi yıllarca çocuklara cinsel istismar ve tecavüzde bulunmaktan geçen yıl yakalanmıştı. Sapığın en az 40 küçük yaştaki çocuğa bin defa cinsel saldırıda bulunduğu sanılıyor. Şüpheliyle birlikte 38 yaşındaki suç ortağı ve istismar edilen çocukların görüntülerini sattıkları 48 yaşındaki bir başka sapık da tutuklanıp cezaevine konmuştu. Polis, çok sayıda fotoğraf ve video görüntülerini içeren CD'leri kaybetmişti. Soruşturma dosyasında bulunan ve önemli deliller içeren CD'nin kaybolmasıyla ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.