Çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa dikkat

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel, ağız açık uyumanın geniz eti rahatsızlığının belirtisi olduğunu ifade edip, geniz etinin de bir çok rahatsızlığa neden olabileceğini söyledi.

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri görünüyorsa geniz eti belirtisi olabileceğini belirterek, geniz etinin işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabileceğini söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık problemleri olduğunu belirterek,"Burunun gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi olan geniz eti bademcikler ve dil kökü bademcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana getiriyor. Özellikler çocuklarda sık görülen geniz eti çocukların sık hastalanmasına neden olurken tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabiliyor.Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanılıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur. İşitme azlığı olur. Kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir. Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medical tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz" dedi.

"Her horlamanın sebebi geniz eti değil"

Her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığını ifade eden Yücel,"Horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek lazım. Çocukluk yaşlarında daha çok geniz eti olduğunu düşünürüz. Ama erişkin yaş grubundaysa burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri buna sebep olabilir. Yine yumuşak damak problemleri sebep olabilir. Çocuklarda sadece geniz eti değil bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabilir. Ayrımını yapmak lazım yaş grubuna ve fizik muayene kontrolüne göre değerlendirmelidir. Tam bir kulak, burun, boğaz muayenesi yapmak gerekiyor. Problem neredeyse ona göre değerlendiriyoruz" diye konuştu.