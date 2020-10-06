Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

ABD'de Zoom üzerinden yapılan canlı ders esnasında, çocuğunun derste olduğunu fark etmeyen anne odaya çıplak bir şekilde girdi. Çocuk büyük panik yaşarken, öğretmenin sesini duyan anne koşarak odadan çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Zoom uygulaması üzerinden yapılan bir ders esnasında ilginç anlar yaşandı. Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya tamamen çıplak bir şekilde girdi. Durumu fark eden öğretmen, çocuğa hemen kamerasını kapatmasını söyledi.

KOŞARAK ODADAN ÇIKTI

Çocuk olay karşısında büyük panik yaşarken, öğretmenin sesini duyan anne koşarak odadan çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video kısa süre içinde 5 milyon kişi tarafından izlendi. Bazı kullanıcılar, olayı normal bir kaza olarak değerlendirirken bazı kullanıcılar ise annenin ne olursa olsun çocuğunun odasına çıplak olarak girmemesi gerektiğini söyleyip anneye tepki gösterdiler.