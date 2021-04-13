Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
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Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı

Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek altıncı kez köprüden atlamak isteyen şahıs, kendisini ikna etmek isteyen vatandaşlar tarafından bir anda tutularak köprüden indirildi.

Konya'da çocuğunu göremediğini iddia ederek altıncı kez köprüden atlamak isteyen şahıs, kendisini ikna etmek isteyen vatandaşlar tarafından bir anda tutularak köprüden indirildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Sille Kavşağı Alt Geçidi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı ve alkollü olduğu öğrenilen A.O.Ş. (44), alt geçidin üstünde bulunan korkuluklardan atlamaya çalıştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kızını göremediğini iddia eden şahsın atlama ihtimali üzerine olay yerine gelerek tedbir aldı. İtfaiyenin çevre yolu üzerinde çalışması sırasına uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişiminde bulunan şahıs, kendisini ikna etmek isteyen vatandaşlar tarafından polis gelmeden yakalanarak köprüden indirildi. Vatandaşlar şahsı tekrar atlama ihtimaline karşı ikna etmeye çalıştı. A.O.Ş., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın farklı zamanlarda aynı köprüye ve elektrik direğine çıkarak 6 defa intihar etmeye çalıştığı öğrenildi. - KONYA

Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı
Çocuğunu göremediği iddiasıyla altıncı kez köprüden atlamaya çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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