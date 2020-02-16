Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı
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Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

Kayseri'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 Acil Servis ekipleri sargı beziyle çıkardı.

16.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:07
Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı

'de bir çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü 112 ekipleri sargı beziyle çıkardı.

ilçesi Söbeçimen Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Leyla D, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca durumu sağlık ekiplerine verdi.

112 Acil Servis ekipleri, çocuğun parmağını morartan ve şişiren yüzüğü, yüzük kesme makasıyla kesmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Paramedik Bilal İncedağ, Halil Demirel ve Kemal Serhat Taşan, parmağa ip dolayarak yüzüğü çıkartmak istedi.

Ambulansta uygun ip bulamayan ekipler, sargı bezini kesip, küçük çocuğun parmağına dolayarak sıkışan yüzüğü çıkarmayı başardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çocuğun parmağına sıkışan yüzük 112 ekiplerince çıkarıldı
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