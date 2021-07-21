3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çıkarması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çıkarması sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada çocuk, anne ve baba otomobilin camından dışarı fırlayarak yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pamukova'nın Kazımiye Mahallesi'nde Mahir B. (40) yönetimindeki 34 HE 8003 plakalı otomobil, araçta bulunan 3 yaşındaki M.A.B.'nin kontak anahtarını çıkarması sonucu direksiyon kilitlenince uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk otomobilden dışarı fırlayıp ormanlık alana düştü. Araçta bulunan baba Mahir B., anne Erraha Sirco B. de otomobilin camından dışarı fırladı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan M.A.B. hafif yaralı halde, anne Erraha Sirco B. (36) ve baba Mahir B. de (40) yarım saat süren çalışmalar sonrası halatlarla uçurumdan kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Pamukova İlçe Hastanesine ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı