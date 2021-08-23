'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
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'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede

'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

BURDUR'da çocuğunun kolunu acıttığı gerekçesiyle acil serviste görevli 2 hemşireyi darbedip, güvenlik görevlilerine saldıran anne G.Ç. ve 2 yakını adliyeye sevk edildi.

BURDUR'da çocuğunun kolunu acıttığı gerekçesiyle acil serviste görevli 2 hemşireyi darbedip, güvenlik görevlilerine saldıran anne G.Ç. ve 2 yakını adliyeye sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam saatlerinde G.Ç., enjeksiyon yapılan 16 yaşındaki oğlunun kolunu acıttığı gerekçesiyle hemşireye fiziki saldırıda bulundu. Daha sonra dışarıdaki yakınları S.T. ve D.Y.'nin de karışmasıyla olay büyüdü. Yaşanan arbedede 2 hemşireyle olayı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlileri darbedildi. Olay sırasında hastanenin acil servisinin camı da kırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güçlükle yatıştırılan olay sonrası anne ve 2 yakınını gözaltına aldı. Hemşireler ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis merkezinde ifadeleri alınan G.Ç., S.T. ve D.Y. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede
'Çocuğumun kolunu acıttı' deyip, 2 hemşireyi darbeden anne ve 2 yakını adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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