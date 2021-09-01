Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
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Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti

Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir kadın çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, videoyu çeken Talha Çetin, " İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Sosyal medyaya attım, ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Küçükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kadın, çocuğu belinden iple bağlayıp, gezdirdi. Talha Çetin, isimli kişi bu anları telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Çetin, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

"İNSANLAR BOĞAZINA BAĞLANMIŞ DİYE YANLIŞ ANLADI"

Görüntüyü çeken ve paylaşan Talha Çetin, "Sabah bir kadın gördüm. Herhalde kaçmasın diye böyle bir şey yaptı. Anneannesi galiba. Ben de videoya çektim. İnsanlar boğazından bağlanmış diye yanlış anladı. Sormadım neden böyle yaptığını. Videoyu ben çektim, sosyal medyaya attım. Ortalık karıştı. Yanlış anlaşılmalar olmuş." dedi.

Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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