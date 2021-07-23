Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler
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Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler

Çocuğa çarpan alkollü sürücüyü durdurup dövdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar sahilde alkollü olduğu iddia edilen sürücü çocuğa çarptı.

Avcılar sahilde alkollü olduğu iddia edilen sürücü çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları ve çevredekiler, durdukları sürücüyü tekme tokat dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar sahilde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücü çocuğa çarptı. Çocuğun yakınları durdurdukları sürücüyü darp etti. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kavga anlarına çevredeki diğer çocuklar da tanık oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirdi. Sürücü gözaltına alınırken, yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün araç içerisinde vatandaşlar tarafından darp edilmesi yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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