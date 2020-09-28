Coco filmi konusu nedir? Coco filmi şarkıları nelerdir? Coco filmi kaç yaş için?
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Coco filmi konusu nedir? Coco filmi şarkıları nelerdir? Coco filmi kaç yaş için?

28.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:36

20 Ekim 2017'de Morelia, Meksika'daki Morelia Uluslararası Film Festivali'nde ilk defa gösterildi. Meksika'da Día de los Muertos'tan önceki haftasonunda sinemalarda yayımlandı ve ülkedeki tüm zamanların en yüksek hasılat yapan Coco konusu nedir? Coco şarkıları nelerdir?

2017 yılında vizyona giren ve 175-200 milyon dolarlık bir maliyetle dokuz basamaklı bir bütçeye sahip ve oyuncu kadrosu tamamı Latinlerden oluşan filmdir. 2017 yılının en iyi animasyon filmi seçilen Coco konusu nedir? Coco şarkıları nelerdir?

COCO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Coco, 12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar... Seslendirme kadrosunda Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Renee Victor, Alanna Ubach, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza gibi isimler sesleriyle yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği Ödülleri'nde 4 ödülün sahibi olan, 45. Annie Ödülleri'nde 11 ödülle geceyi kapatan, 2018 Oscar ödüllerinde En İyi Animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco'nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unkrich oturuyor. Filmin müzikleri ise Michael Giacchino'ya ait.

COCO FİLMİ ŞARKILARI NELERDİR?

Hector - Hatırla Beni (Disney Pixar'dan Coco'nun Resmi Film Müziği)

Miguel & Hector - Un Poco Loco (Disney Pixar'dan Coco'nun Resmi Film Müziği)

Hatırla Beni | Uzun Versiyon (Disney Pixar'dan COCO'nun Resmi Film Müziği)

Ernesto De La Cruz - Hatırla Beni (Disney Pixar'dan Coco'nun Resmi Film Müziği)

COCO FİLMİ KAÇ YAŞ İÇİN?

Animasyon filmi olan Coco, , National Board of Review tarafından 2017 yılının en iyi animasyon filmi seçildi ve Critics 'Choice Film Ödülü ve En İyi Animasyon Filmi dalında Annie Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca 75. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Uzun Metrajlı Animasyon Film ve En İyi Orijinal Şarkı ("Beni Hatırla") dallarında aday gösterildi.

Coco filmi konusu nedir? Coco filmi şarkıları nelerdir? Coco filmi kaç yaş için?

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