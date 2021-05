Coca-Cola kimin? Coca-Cola sahibi kim?

The Coca-Cola Company, 200'den fazla ülke ve bölgede sunduğu 500'den fazla marka ile komple bir içecek şirketi olma vizyonuyla hareket ediyor. Share this with your friends! Merkezi Atlanta'da bulunan şirketin CEO'luğunu James Quincey yürütüyor. Peki, Coca-Cola kimin? Coca-Cola sahibi kim?