Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
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Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı

Van'da çobanlık yaparken bir yandan üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki genç, büyük bir başarıya imza atarak tıp bölümünü kazandı. Hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşayan gencin ailesi ise büyük gurur duyduklarını söyledi.

28.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:11

Van'ın Erciş ilçesinde hem çobanlık yapıp hem de üniversiteye hazırlanan Muhammet Taş (19), girdiği Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında büyük bir başarı elde ederek, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünü kazandı. Taş'ın başarısı ailesine büyük mutluluk yaşatırken başarılı genç, tıp okumaya amcasını ameliyat eden doktorun davranışları gördükten sonra karar verdiğini anlattı.

TESTLERİNİ KOYUNLARIN YANINDAÇÖZDÜ

Erciş'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat ve ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, büyük bir başarıya imza atarak, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Taş, ilkokul yıllarından beri ailesine katkı sağlamak amacıyla çobanlık yaparken, koyunların yanında test çözerek, üniversiteye hazırlandı. Okulun son yılında dershaneye de kayıt yaptıran Taş, 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 gün önce açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarında, tıp fakültesini kazanarak ailesine büyük mutluluk yaşattı. 506,80527 puan alarak 10'uncu tercihi olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeye hak kazanan Taş, hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"AMCAMI AMELİYAT EDEN DOKTORUN DAVRANIŞI BENİ ETKİLEDİ"

Taş, "İlkokul yıllarından beri çobanlık yaparak, aileme katkıda bulunuyorum. Bir yandan da okulumu okudum. Koyunları araziye götürürken, kitaplarımı da alıp derslerime çalışıyordum. Görme engelli 55 yaşındaki amcam Elfesi Taş'ın omuriliğinde bir sıkıntı olunca, 2011 yılında İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük. Orada amcamı ameliyat eden doktorun mütevazı ve sıcak davranışı beni çok etkiledi. O gün bir hedef seçtim ve beyin cerrahı olmak istedim. Daha sonra da üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Çalışmalarımı çobanlık yaptığım koyunların arasında yaptım. Okulun son yılında dershaneye kayıt yaptırıp, yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. 506 puanla ilk 11 bin kişi arasına girerek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Hedefime ulaştığım için çok mutluyum" dedi.

"GURURLUYUZ, MUTLUYUZ"

İnşaat işleri ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuk babası Ferkuşat Taş ise tıp fakültesini kazanan oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Taş, "Muhammet çobanlık yaparken de derslerine çalışan, çok çalışkan bir çocuktu. Eşim, Muhammet için hep 'çok zeki bir çocuk, büyüyünce adam olacak' derdi. Tıp fakültesini kazandığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz" dedi. Anne Taş da oğlunun tıp fakültesini kazanarak hedefine ulaştığını, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
GAZİ: motivasyon çalıştırır, çalışmak kazandırır. mesele motivasyon meselesi. şartları daha iyi durumda olup da motivasyonu bozuk olan bir gencin kazanması daha büyük bir marifet olur.
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VANLI: helal olsun kardeşim bende bankacıyım vanlıyım mütevazi olmayı hiç bırakma vatana millete hayırlı olur inşallah. halka hizmet Hakka hizmettir.
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HERHANGİ Bİ ÖĞRENCİ: bi kerede çoban 1. olmazsa şaşarım
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