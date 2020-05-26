Çobanın bulduğu yaralı geyik, dağdan indirilerek tedavi edildi
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Çobanın bulduğu yaralı geyik, dağdan indirilerek tedavi edildi

Çobanın bulduğu yaralı geyik, dağdan indirilerek tedavi edildi -Tedavi edilen yaralı geyik Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi Afyonkarahisar'da bir çoban tarafından yaralı halde bulanan yaban geyiği, dağdan indirilerek tedavi edildi.

26.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:17

Çobanın bulduğu yaralı geyik, dağdan indirilerek tedavi edildi

-Tedavi edilen yaralı geyik Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir çoban tarafından yaralı halde bulanan yaban geyiği, dağdan indirilerek tedavi edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında Veysel Çalışır isimli çoban dağda hayvan otlattığı sırada yaralı halde geyik buldu. Fedakar çoban geyiğin tedavi edilmesi için kasabaya getirdi. Yaban hayvanları tarafından yaralandığı düşünülen yaralı geyik, Döğer Avcılar kulübünün talebi doğrultusunda Veteriner Hekim Bilal Ersoy tarafından ilk müdahalesi yapılarak yaralı olduğu yerlere dikiş atıldı. Geyik daha sonra Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Geyiğin köpekler ve yabani hayvanlar tarafından yaralandığı tahmin edilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Çobanın bulduğu yaralı geyik, dağdan indirilerek tedavi edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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