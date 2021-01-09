Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu
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Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu

09.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:59

Kilis'ten Suriye'ye beyan edilen resmi belgelere aykırı olarak götürülmeye çalışılan 11 bin 250 kilogram kıyafete, Çobanbey Sınır Kapısı'nda el konuldu.

Kilis'ten Suriye'ye beyan edilen resmi belgelere aykırı olarak götürülmeye çalışılan 11 bin 250 kilogram kıyafete, Çobanbey Sınır Kapısı'nda el konuldu.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'ye yeni elbise götüren kamyonu kontrol etti.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 11 bin 250 kilogram yeni elbise olarak beyan edilen yükün, değeri daha düşük kullanılmış kıyafetlerden oluştuğunu belirledi.

Kıyafetlere el konuldu, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu
Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu
Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu
Çobanbey Sınır Kapısı'nda Suriye'ye beyana aykırı şekilde götürülmeye çalışılan 11 tondan fazla elbiseye el konuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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