Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa için ölümünün 491. yılında kendi adını taşıyan külliyedeki türbesinde anma töreni düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa için ölümünün 491. yılında kendi adını taşıyan külliyedeki türbesinde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle halka açık olmayan programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner katıldı.

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi imam hatibi Adem Akbaş ve Mehmet Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükgöz, önemli devlet adamı Çoban Mustafa Paşa'yı Covid-19 salgını dolayısıyla mütevazı bir törenle andıklarını dile getirdi.

Büyükgöz, "Bugün burada Çoban Mustafa Paşa'yı salgın hastalık olmasına rağmen anmasak olmazdı. Biz de mütevazı bir şekilde kabri başında kendisini anıyoruz. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik'in Çoban Mustafa Paşa'nın hayatını anlattığı program, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA