Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi - Haberler
Mustafa Paşa, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa için ölümünün 491. yılında kendi adını taşıyan külliyedeki türbesinde anma töreni düzenlendi.

26.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:50
Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Çoban Mustafa Paşa için ölümünün 491. yılında kendi adını taşıyan külliyedeki türbesinde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle halka açık olmayan programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner katıldı.

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi imam hatibi Adem Akbaş ve Mehmet Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükgöz, önemli devlet adamı Çoban Mustafa Paşa'yı Covid-19 salgını dolayısıyla mütevazı bir törenle andıklarını dile getirdi.

Büyükgöz, "Bugün burada Çoban Mustafa Paşa'yı salgın hastalık olmasına rağmen anmasak olmazdı. Biz de mütevazı bir şekilde kabri başında kendisini anıyoruz. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Prof. Dr. Çelik'in Çoban Mustafa Paşa'nın hayatını anlattığı program, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın duasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı Haberler
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Murat Boz Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Isla Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Bursa Ramazan Denizli
Şu an buradasınız: Çoban Mustafa Paşa için türbesi başında anma töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 16:23:00. #1.15#
title