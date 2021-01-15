Çoban, karda mahsur kalan 600 koyunu 5 saatte köye ulaştırdı
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Çoban, karda mahsur kalan 600 koyunu 5 saatte köye ulaştırdı

15.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:21
Çoban, karda mahsur kalan 600 koyunu 5 saatte köye ulaştırdı

Çoban, karda mahsur kalan 600 koyunu 5 saatte köye ulaştırdı?SİVAS'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 600 koyun yaylada mahsur kaldı.

Çoban, karda mahsur kalan 600 koyunu 5 saatte köye ulaştırdı

?SİVAS'ın Gemerek ilçesinde kar yağışı nedeniyle 600 koyun yaylada mahsur kaldı. Çoban Mustafa Altundağ (23) yaklaşık 5 saat sonra koyunları köye ulaştırdı.Gemerek ilçesine bağlı Seydinali köyünde yaşayan Mustafa Altundağ, 2 gün önce akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası dağda 600 koyunu ile Yoncalık mevkisindeki yaylada mahsur kaldı. Sabaha kadar uyumayan Altundağ, çoban köpekleri ile birlikte zor şartlarda sabah güneşin doğmasını bekledi. Sabahın ilk saatlerinde sürüyle birlikte yola çıkan Altundağ, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köyüne ulaşmayı başardı. Bu anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Altundağ, "Yaylada kar yağışı sonrası mahsur kaldık. Kar nedeniyle bir türlü ilerleyemedik. Güçlükle köye ulaştık. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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