Co-19 adında sahte ilaç satan dolandırıcı yakalandı

Kütahya'da meydana gelen olayda, koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek plastik şişelere 'Co-19' adı ile ilaç koyduğu iddia edilen E.K., polis tarafından yakalandı.

Koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmezken, dolandırıcılar farklı yöntemler ile insanları dolandırmaya devam ediyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, koronavirüsü tedavi ettiği ifade edilerek sahte ilaç üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, tıp fakültesinden mezun olmadan ayrıldığı belirlenen şüpheli E.K. ve iş yerini takibe aldıktan sonra savcılık talimatıyla baskın yaptı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada; 'Karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş' yazılı çeşitli hastalıklar için tedavi ibareleri olan 59 şişe ilaç ele geçirildi.





ŞİŞELERE KULLANIM NOTU YAZILMIŞ

Bahsi geçen Co-19 yazılı şişlerde ise '4 yemek kaşığı ilacı 1 bardak suya koy, günde 3 defa iç' yazılı notlar yapıştırıldığı görüldü. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli E.K., ifadesi için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





ŞİŞELER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILACAK

İş yerinde ele geçirilen plastik şişelerdeki sahte ilaçlar ise içeriğinin tespit edilmesi ve tahlil yapılması için Simav Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ